Willy Borsus: “Sluiten wapenstop aan Saoedi-Arabië niet uit”

Wallonië sluit niet uit dat het stopt met wapens te leveren aan Saoedi-Arabie als bewezen wordt dat het land journalist Khashoggi vermoord heeft. Dat heeft Waals minister-president Willy Borsus gezegd aan de RTBF.

Wapenfabrikant FN Herstal in Wallonië exporteert een kwart van zijn wapens naar Saoedi-Arabie, maar daar zou wel eens een einde aan kunnen komen als de schuld van Saoed-Arabië wordt bewezen. Onder meer Canada, Frankrijk en Duitsland eisten al meer duidelijkheid, ze vinden het verhaal van een vechtpartij onsamenhangend. Duitsland overweegt zelfs economische sancties. Ons land nam tot nu toe geen standpunt in over de rol van Saoedi-Arabie.

Khashoggi wou op 2 oktober in het Saoedische consulaat in de Turkse hoofdstad Istanboel papieren in orde brengen, maar nadien werd er niets meer van hem vernomen. Twee weken na zijn verdwijning gaf Saoedi-Arabië toe dat de man om het leven kwam in het consulaat. Volgens het Saoedische nieuwsagentschap Spa kwam het tot een dodelijk gevecht tussen verschillende personen, waaronder ook de journalist.

