Wijkagent slachtoffer van zinloos geweld

In Kortrijk is een wijkagent aangevallen door een man onder invloed. De agent is buiten levensgevaar. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Het vreemde incident speelde zich af in en rond de fietsenwinkel Spitter, aan de rotonde in de Zwevegemsestraat. Daar arriveerde kort voor de middag een man met een mountainbike. Hij gedroeg zich vreemd en stapte de winkel binnen. Hij neusde rond maar sprak geen woord. Wel deed hij op een bepaald moment met zijn hand net alsof hij een pistool vast had en daarmee wilde schieten. Daarop stapte de man weer naar buiten.

Op de parking vond hij achter een elektriciteitscabine enkele blauwe plastiekbakken. Hij gebruikte die om zich neer te zetten. De uitbater had dat gezien en ging naar buiten om de man er op aan te spreken. Net op dat moment kwam een politieman voorbij gefietst. Die stopte toen hij merkte dat er iets gaande was. De verdachte man, die vermoedelijk onder invloed was van verdovende middelen, bleef ook tegen hem zwijgen maar werd plots bijzonder agressief. Hij viel de politieman aan en het kwam tot een gevecht in de regel.

Toen de agent merkte dat de verdachte man een mes zitten had tussen z’n broeksriem, trok hij z’n wapen en probeerde hij de man op andere gedachten te brengen. Kort daarop arriveerden tal van politiewagens aan de fietsenwinkel. Collega’s van de agent die gewond raakte aan het hoofd en de linkerarm, bewerkten de dader met pepperspray, overmeesterden hem en brachten hem weg voor ondervraging. “De aangevallen politieman werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht maar heeft geen levensbedreigende verwondingen opgelopen”, zegt parketwoordvoerster Sofie Vanden Berghe. “We hebben een perimeter ingesteld om alles te kunnen onderzoeken. Er zijn ook mogelijke getuigen die we zullen ondervragen.”