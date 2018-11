Wie zijn de 'gele hesjes' en waarom protesteren ze?

De zogenaamde 'gele hesjes' laten nu al zes dagen van zich horen in Wallonië. Vannacht werd het in Feluy erg woelig, toen een groep mannen met een kap over het hoofd vrachtwagens begonnen plunderen en de politie bekogelde. De 'gele hesjes' noemen zichzelf ontevreden burgers, en dat willen ze tonen met acties en blokkades. Onze VTM NIEUWS-reporter Wouter De Boer ging het gesprek aan.

Jean-Marc, een anonieme demonstrant in Courcelles, distantiëert zich van de rellen in Feluy. “De actie had als doel de te dure brandstofprijzen aankaarten, maar het is helemaal uit de hand gelopen”, vertelt hij. “Misschien gaat de regering nu eerst nadenken, vooraleer ze ons nog meer belasten.”

Maar de demonstranten kaarten niet alleen de te hoge brandstofprijzen aan. Ze hebben ook moeilijkheden om andere rekeningen, zoals elektriciteit en water, te betalen.

