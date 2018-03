Wie herkent deze vrouw?

De federale politie heeft een robotfoto verspreid van een vrouw, waarvan het skelet vorig jaar werd teruggevonden in een bos in Luik. Experts stelden de foto samen in de hoop de identiteit van de vrouw te weten te komen.

Het skelet van de vrouw werd vorig jaar in april ontdekt door een wandelaar, vlakbij Thiers de la Chartreuse in Luik.

De politie laat weten dat het om een vrouw van Europese origine gaat en dat ze rond de veertig jaar oud is. Ze is klein van gestalte en heeft lang bruin haar.

Wie de vrouw herkent of meer informatie heeft, kan dat melden op 0800/30 300 of via het tipformulier van de federale politie.