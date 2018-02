"Wie heeft knuffel van Mathis (3) gezien?"

Mathis (3) is zijn knuffel kwijtgeraakt bij een bezoek aan het AZ Monica in Antwerpen. Zijn mama Stephanie doet nu een warme oproep op Facebook om Meneer Olifant terug te vinden. “Hij is een steun en toeverlaat en gaat overal mee naartoe”, zegt ze.

Afgelopen zondag is Mathis zijn knuffel per ongeluk vergeten in het ziekenhuis, aan het winkeltje, in de wachtzaal of in het restaurant. Pas toen ze opnieuw in de auto zaten, zag mama Stephanie dat er iets ontbrak.

Ze wilden Meneer Olifant meteen gaan zoeken, maar in het ziekenhuis kregen ze te horen dat iemand anders de knuffel had meegenomen. Om hem toch terug te vinden, plaatste mama Stephanie daarom een oproep op Facebook.

(Lees verder onder de Facebookpost)

Massaal gedeeld

De knuffel is volgens de mama van Mathis makkelijk te herkennen. “Aan zijn poep heeft hij de naam van Mathis hangen en aan zijn rechterpootje heeft hij een operatie gehad”, klinkt het.

Stephanie vraagt iedereen om de oproep zoveel mogelijk te delen. En dat is intussen al bijna 15.000 keer gebeurd.