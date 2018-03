Wie bepaalt dotatie prins Laurent?

De commissie die moet bekijken of een deel van de dotatie van prins Laurent ingetrokken wordt, moet uit parlementsleden bestaan die nooit eerder kritisch op het gedrag van de prins hebben gereageerd. Dat werd duidelijk uit een advies van een advocatenkantoor op vraag van de Kamervoorzitter, zo zegt Le Soir vandaag.

Eind vorig jaar besliste de regering-Michel dat vijftien procent (of 46.000 euro) van de dotatie van prins Laurent in de toekomst ingehouden zal worden. Die beslissing kwam er omdat de prins in legeruniform aanwezig was op een evenement van de Chinese ambassade.

Als reactie liet prins Laurent verstaan dat hij een publieke procedure wil over het inhouden van zijn dotatie. Kamervoorzitter Siegfried Bracke vroeg daarover advies aan advocatenkantoor Stibbe.

Dertien parlementsleden gezocht

De advocaten van Stibbe stelden een advies op over de samenstelling van de commissie tijdens die juridische procedure. Bijgevolg worden nu dertien parlementsleden gezocht die zich nooit eerder hebben uitgesproken over het gedrag van Prins Laurent.

