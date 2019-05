Whatsapp: "Update je telefoon zo snel mogelijk"

De berichtendienst WhatsApp heeft een privacylek gedicht waarmee hackers spionagesoftware of spyware op smartphones konden installeren. Dat heeft het bedrijf gemeld. WhatsApp raadt gebruikers aan om de nieuwste update van de applicatie zo snel mogelijk te installeren.

Whatsapp ontdekte het lek werd begin mei. In de software van de applicatie zat een foutje waardoor spyware te installeren viel. Ontwikkelaar van de spyware was volgens de Financial Times de Israëlische NSO Group, die spionagesoftware produceert en verkoopt aan overheden in het Midden-Oosten en het Westen. Het paradepaardje van de NSO Group, de Pegasus-software, kan de microfoon en videocamera van een smartphone aanzetten, locatiegegevens verzamelen en e-mails en tekstberichten lezen.

Volgens NSO is de software bedoeld om misdaad en terrorisme te onderzoeken en voorkomen, maar volgens experts gebruikt een aantal landen de software ook om journalisten en mensenrechtenactivisten te bespioneren.

WhatsApp heeft in het bericht NSO niet vermeld, maar zei dat de aanval "alle kenmerken had van een privébedrijf dat erom bekend staat met overheden samen te werken, om spyware te leveren die de besturingssystemen van mobiele telefoons kan hacken". Het is nog niet duidelijk hoeveel toestellen besmet waren met de spyware.