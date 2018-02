Weyts schrapt te dure punten van lijst

De lijst met zwarte punten in Vlaanderen wordt kleiner en kleiner, maar dat betekent niet dat al die gevaarlijke kruispunten ook effectief zijn aangepakt. Sommige kruispunten blijken van de lijst gehaald omdat de geplande ingrepen te duur zijn. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Na het dodelijke ongeval met een zestienjarige fietsster in Gent, kwam er opnieuw kritiek op de aanpak van de zwarte punten op de weg. In 2002 werd een lijst van 809 gevaarlijke kruispunten opgesteld die dringend actie vergden, maar meer dan vijftien jaar later zijn die nog altijd niet helemaal weggewerkt. Het kruispunt in Gent waar het ongeval maandag gebeurde, was één van die plekken.

Te duur, dus van lijst

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet in het Vlaams Parlement verstaan dat er van de 809 punten nog 22 overblijven. Maar volgens de krant werden niet alle kruispunten op die lijst ook effectief aangepakt. Sommige worden zelfs gewoon van de lijst geschrapt. Zo zou minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) begin dit jaar een kruispunt in Hasselt van de lijst gehaald hebben, omdat de onteigeningskosten te hoog opliepen. Ook in Oostende zou volgens sp.a iets gelijkaardig zijn gebeurd.

“De lijst van 809 punten krijgt regelmatig een update,” zegt Weyts daarover aan VTM NIEUWS. “Sommige punten horen niet meer op die lijst omdat ze eenvoudigweg niet meer gevaarlijk zijn of omdat er al andere aanpassingen zijn doorgevoerd.”

Over de kruispunten in Hasselt en Oostende zegt de minister dat ze voor een andere aanpak gehanteerd hebben, waardoor de punten van de lijst werden gehaald. “Dat wil dus niet zeggen dat het niet wordt aangepakt, alleen op een andere manier.”

Verouderde lijst

De Morgen schrijft dan weer dat de lijst van 22 zwarte verkeerspunten waarvoor Weyts extra middelen vrijmaakt, verouderd is. De lijst dateert al van 2002 en telde oorspronkelijk 809 gevaarlijke punten. Er zijn veel meer gevaarlijke punten in Vlaanderen dan 22, klinkt het in de krant, die verwijst naar recentere lijsten. De meeste van de 22 kruispunten uit 2002 komen daar zelfs niet meer op voor. Groen-parlementslid Björn Rzoska eist zo snel mogelijk een geactualiseerde lijst.

