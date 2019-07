Weyts post beelden van sluikstorter: “Arrogantie is schokkend”

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) heeft beelden gepost op Facebook van een sluikstorter die afval dumpt aan een glasbol in zijn thuisgemeente Beersel. “De arrogantie van deze sluikstorter is schokkend”, aldus de minister.

Een vrouw parkeert haar Volvo aan de glasbol aan de Menisberg in Huizingen, een deelgemeente van Beersel, en laadt er wat rommel uit. Onder andere enkele grote parasols worden uit de koffer gehaald en achter de glasbol gedumpt.

De beelden dateren van april. “Het containerpark is nog geen kilometer verder”, schrijft een boze Weyts. “De beelden werden ongecensureerd bezorgd aan de politie.”

De minister roept op om sluikstorten strenger te bestraffen. “De boetes moeten verhoogd worden. Vandaag zijn die via het GAS-reglement beperkt tot 350 euro. Intercommunales moeten nog meer inzetten om sluikstorters te betrappen met camera’s. Boete-opbrengsten vloeien terug naar intercommunale zodat het systeem zichzelf betaalt.”

De minister pleit voor de harde aanpak. “Het systeem moet focussen op de overtreders”, aldus Weyts. “Dat lijkt me veel beter dan nieuwe systemen uitvinden die in de praktijk vooral de goede leerlingen bestraffen, zoals vuilnisbakken wegnemen omdat ze zogezegd een ‘aanzuigeffect’ zouden hebben of de invoering van statiegeld. Er zijn nog altijd gemeenten die sluikstorten niet opgenomen hebben in het GAS-reglement. Onvoorstelbaar!”