Weyts neemt “juridische stappen” als parking Westkerke gesloten blijft

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt juridische stappen te ondernemen als de burgemeester de opening van de snelwegparking in Westkerke maandag nog tegenhoudt. “We kunnen niet anders. Anders gaan die vrachtwagenchauffeurs moeten overnachten op de pechstrook, op afritten en in dorpskernen”, zegt de minister aan VTM NIEUWS.

De Oudenburgse burgemeester Peter Velle (CD&V) heeft vanochtend beslist om de snelwegparking in Westkerke ’s nachts gesloten te houden. De parking is nu dicht door werken, maar zou maandag opnieuw opengaan. Volgens de burgemeester is de beveiliging er onvoldoende.

Volgens minister Weyts is er bij afspraken rond de problematiek van de transmigranten op snelwegparkings afgesproken dat de parking in Westkerke er een zou zijn voor langparkeren. Vrachtwagens zouden er dus 's nachts kunnen blijven staan. Er zou in voldoende beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Volgens minister Weyts zijn die meer dan nagekomen: er zijn hekken geplaatst en is er permanente bewaking voorzien.

“We hebben in Westkerke grote investeringen gedaan. We hebben één miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de parking en extra beveiligingsmaatregelen”, zegt Weyts. “Volgende week willen we die openen en nu verhindert de burgemeester dat. Indien de burgemeester voet bij stuk houdt, zullen wij ook juridische stappen ondernemen. We kunnen niet anders. Anders gaan die vrachtwagenchauffeurs moeten overnachten op de pechstrook, op afritten en in dorpskernen. Dan zullen de transmigranten ook volgen. Dat kunnen we ons absoluut niet riskeren.”

Veiligheidsmaatregelen

“We zijn nu bezig met de verdere uitrol van veiligheidsmaatregelen. We zorgen ervoor dat de parking permanent beveiligd wordt door privéagenten. Daarnaast zal het leger nog een grote prikkeldraad leggen met scheermesjes”, legt de minister verder uit. “Die worden zowel op de parking in Westkerke als in Wetteren gelegd.”

Verkiezingen

Volgens Weyts heeft de reactie van de burgemeester ook iets te maken met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. “Het zijn telkens dezelfde politici die roepen dat Francken, Jambon en ikzelf iets moeten doen. Dan voeren wij uit wat er is afgesproken en voeren we extra veiligheidsmaatregelen uit en nadien blokkeert men en staat men op de rem. Ik denk dat de gemeenteraadsverkiezingen hier toch een rol spelen.”

“Geen politiek spel”

Burgemeester Velle reageert dat het helemaal niet om een politiek spel gaat. “Ik begrijp dat de beslissing heel vervelend is voor de minister en voor de transportsector, maar ik ben burgemeester en ik moet denken aan het welzijn van alle burgers op mijn grondgebied”, zegt hij aan VTM NIEUWS.