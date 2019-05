Weyts gaat 'grijze kruispunten' aanpakken om te voorkomen dat er zware ongevallen gebeuren

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is van plan om 'grijze kruispunten' aan te pakken. Daarmee bedoelt hij dat kruispunten waar bijna ongevallen gebeuren, gaan gescreend worden om ze proactief aanpakken.

"Vandaag pakken we 'zwarte kruispunten' al aan, maar dat is vaak nadat er al een dode is gevallen, met de grijze kruispunten willen we dat voorkomen", zei hij vanmiddag in de studio van VTM NIEUWS.

Het gaat om een proefproject in samenwerking met IBM en Febiac, verduidelijkte hij. De zwarte dozen van auto's worden uitgelezen en op basis van de remgegevens wordt bepaald op welke plaatsen bijna ongevallen gebeurden. Daar kunnen dan aanpassingen gebeuren om te vermijden dat er echt een dodelijk ongeval kan gebeuren.

Op dit moment wordt de aanpak getest in Vlaams Brabant.