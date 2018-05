Wetsvoorstel? 25.000 handtekeningen nodig

Burgers zullen in de toekomst gemakkelijker een wetsvoorstel kunnen indienen bij het federale parlement. Wie graag zo een wetsvoorstel wil indienen, zal 25.000 handtekeningen moeten verzamelen verspreid over het land. Deze hervorming van het petitierecht wordt vandaag goedgekeurd, schrijft Het Laatste Nieuws.

Burgers kunnen vandaag al petities indienen, maar in praktijk gebeurt daar weinig mee. Daar moet verandering in komen nu het petitierecht vervangen wordt door een volwaardige burgerparticipatie.

Als minstens 14.500 Vlamingen, 2.500 Brusselaars en 8.000 Walen een verzoekschrift ondertekenen, kunnen ze een politiek thema op de agenda zetten én een voorstel tot wetswijziging toevoegen. De indiener wordt vervolgens ook gehoord in de bevoegde Kamercommissie. De hervorming komt er op initiatief van Groen, en zal de steun krijgen van N-VA, PS, MR, CD&V en cdH.

“Het parlement wordt zo meer van de burgers, wat voor mij essentieel is”, zegt initiatiefnemer Kristof Calvo (Groen) daarover in de krant. “Er is veel gepraat over politieke vernieuwing. Dit is het.” Het Belgische burgerinitiatief volgt daarmee het voorbeeld van het Europese, dat bestaat sinds februari 2011.

Positieve reacties

Een aantal organisaties, zoals Test-Aankoop, reageert positief. “Wij ijveren bijvoorbeeld al lang voor een langere garantietermijn op producten. Daarvoor zijn we al gaan aankloppen bij de politiek, maar de lobby’s van de bedrijven blijken altijd veel sterker”, zegt Simon November van de consumentenorganisatie.

“Hiervoor halen we makkelijk 25.000 handtekeningen binnen. Je mag niet te veel hopen op concreet resultaat, maar het is wél een uitgelezen manier om het debat op gang te trekken.”