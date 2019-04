Wetsdokters klappen uit de biecht

“Het is effectief zo dat een overlijden soms zodanig verwarrend kan zijn voor de nabestaanden dat die heel gekke handelingen beginnen te doen.” Zegt wetsdokter Wim Develter in het VTM-programma ‘Wetsdokters’.

In de tweede aflevering klappen wetsdokters uit de biecht. “We zien soms dat mensen beseffen dat de hulpdiensten gaan komen of dat de politie gaat komen. Zeker als het slachtoffer in een compromitterende positie is gevonden, dat men die persoon dan ergens anders gaat leggen. Vertelt wetsdokter Werner Jacobs. “Ik heb al geweten dat men nog de dildo’s die naast het lichaam lagen nog snel is gaan verstoppen.”

