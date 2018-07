West-Vlaamse gouverneur wil boetes voor afval op strand

De West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé wil boetes opleggen voor wie afval achterlaat op het strand. "We kunnen geen acties blijven organiseren", zegt hij aan de krant Het Nieuwsblad.

Na een mooie dag aan het strand van Blankenberge moeten zeker 140 vuilnisbakken worden leeggemaakt en moet het zand tot op tien centimeter diepte worden gezeefd om alle afval te verwijderen. "Mensen komen hier op vakantie en zijn weg uit de dagelijkse sleur. Dan is afval niet hun prioriteit”, zegt Nico Germonprez van de beheerder van het Blankenbergse openbaar domein in de krant.

Campagne

In de andere badsteden aan onze Belgische kust is dat niet anders. "Per week in het topseizoen halen we gemiddeld twaalf ton afval op", reageert de burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe (sp.a). Toch blijft hij hoopvol: "We confronteren mensen aan iedere strandingang met de problematiek: met infoborden en met kijkkasten vol peuken en blikjes. Daardoor zien we dat strandgangers ervoor kiezen om een halfuurtje het strand op te ruimen in de plaats van op hun handdoek te blijven liggen."

Vuilaards

De West-Vlaamse gouverneur Decaluwé is minder hoopvol. “Ondanks al onze acties blijven de strandgangers vuilnis achterlaten", zegt hij aan Het Nieuwsblad. "Met pijn in het hart stel ik vast dat onze strandgangers een bende ‘vuilaards’ zijn. De oplossing? Sensibiliseren helpt blijkbaar aan geen kanten. We moeten hen in hun portefeuille treffen als we het probleem willen oplossen.”