Werkstraf voor scout die broek van vriend in brand stak

Vanmorgen is de uitspraak gevallen in de zaak van twee Antwerpse jongeren die de broek van een medescout in brand hadden gestoken “voor de grap”. Een van de jongens werd vrijgesproken door de rechtbank van Antwerpen, de andere krijgt een werkstraf en een boete. Dat is een vrij lichte straf in vergelijking met de vier jaar die de procureur gevraagd had.

In maart 2016 eindigde de inleefweek van de scouts van Hoevenen in een fuif in het jeugdhuis. Thomas (21) lag boven te slapen en twee andere scouts, beiden 26 jaar, wilden hem wakker maken. Een van de jongens goot een beetje lampolie op de billen van Thomas, maar morste een groot deel op de grond.

Grotere vlam dan verwacht

Daarna stak een van de jongens de broek van Thomas aan. Die vatte eerst maar een beetje vuur, maar toen hij op de grond rolde om de vlam te doven, ontstond een grote vlam.

Thomas raakte derdegraads verbrand aan zijn billen en achterste. Volgens zijn advocaten draagt hij nu nog steeds de gevolgen van de brand.

Slagen en verwondingen

De procureur had dan ook een zware straf gevraagd: vier jaar cel voor beide jongens. Maar na een herkwalificatie van de feiten werd hun ‘grap’ veranderd van opzettelijke slagen en verwondingen, naar slagen en verwondingen zonder voorbedachte rade.

Een van de jongens werd dan ook vrijgesproken. De andere jongen kreeg een werkstraf van 100 uur en een geldboete van 200 euro.