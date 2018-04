Werkstraf voor relschoppers Brussel

Vijf mensen die betrokken waren bij de rellen op 11 november in Brussel zijn door de correctionele rechtbank veroordeeld tot werkstraffen van 220 uur. Het gaat onder meer om iemand die een nachtwinkel heeft geplunderd en iemand die een bestelwagen in brand stak. De omstreden rapper Benlabel, die op sociale media zou opgeroepen hebben tot de rellen, kreeg de vrijspraak.

Ook iemand die de etalage van een meubelzaak vernield heeft en twee jongeren die straatmeubilair hebben vernield en stenen hebben gegooid naar de politie, stonden vandaag terecht. Drie anderen, onder wie Benlabel, zijn volledig vrijgesproken.

Op 11 november 2017 kwam het na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust tot rellen aan de Brusselse Beurs en op de Lemonnierlaan. Daarbij werden onder meer wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd.

Twee weken later

Een tweetal weken na die eerste rellen kwam het op 25 november 2017 opnieuw tot onlusten. Die dag vond op het Poelaertplein een betoging plaats tegen de slavernij in Libië, die ook uitmondde in rellen. Zowel op de Louizalaan als aan de Naamsepoort kwam het tot hardhandige confrontaties met de politie en werden verschillende winkels vernield.

Twee jongeren die daarbij betrokken waren, werden vandaag ook veroordeeld. De ene kreeg één jaar cel, de andere een werkstraf van 300 uur.

Bekijk ook: