Werkstraf voor leraar die man doodreed

De man die begin 2016 een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf pleegde in Lichtervelde, krijgt een werkstraf. Dat heeft de rechtbank van Brugge beslist. Bij het ongeval kwam een 24-jarige man uit Torhout om het leven.

De dader, een leraar die toen 30 jaar oud was, kreeg in eerste aanleg een celstraf van vijf jaar, waarvan drie jaar effectief. Hij kreeg ook een rijverbod opgelegd van vijf jaar. In beroep krijgt de man nu een geen celstraf meer, maar wel een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van drie jaar.

De familie van het slachtoffer reageert ontgoocheld. Zij had op zijn minst gerekend op de effectieve celstraf. Ze hoopte ook op een sterk signaal van de rechter.

Op 7 februari 2016 werd het slachtoffer aangereden toen hij met zijn vriendin te voet onderweg was. Hij overleefde de klap niet. De 30-jarige dader pleegde vluchtmisdrijf en gaf zich pas de volgende dag aan bij de politie.

