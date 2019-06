Werknemers gehackt bedrijf Zaventem nog tot vrijdag technisch werkloos

ASCO Zaventem, een bedrijf dat vliegtuigonderdelen maakt voor onder andere Airbus en Boeing, is gehackt. In het begin was het de bedoeling dat de werknemers tot vandaag zouden thuisblijven maar nu is de 'technische werkloosheid' verlengd tot vrijdag. Ook de weekendploeg wordt niet verwacht.

Het gaat om 1000 mensen die dus de hele week niet meer kunnen werken. Het bedrijf wordt gehackt, het gaat om een geval van ransomware, hoeveel losgeld er gevraagd wordt, is niet geweten.

ASCO benadrukt wel dat de werknemers recht hebben op een vergoeding omdat ze thuis moeten blijven door overmacht.

Wie achter de aanval zit, en wat hun doel is, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet geweten of er een onderzoek komt van de politie.