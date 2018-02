Werkgevers: "Schrijf niet te snel ziektebriefjes"

Ondernemers vinden dat dokters veel te makkelijk ziektebriefjes voorschrijven. Het brengt de bedrijven in problemen, zegt Johann Leten van Voka Limburg. “Die kritiek is gratuit en ongefundeerd”, reageert artsenvereniging BVAS kwaad in de kranten van Mediahuis. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt aan een plan voor extra controles.

“Niet zelden staat een doktersbezoek op maandag garant voor een ziektebriefje voor een hele week”, zegt Leten. Voka Limburg vindt dan ook dat het ziektebriefje toch in verhouding moet staan met de ziekte. Ze halen ook aan dat patiënten vaak zelfs vragen om langer thuis te mogen blijven.

Half ziek

Daarom stuurde de werkgeversorganisatie een open brief naar de Limburgse huisartsenkringen, maar die viel niet in goede aarde. BVAS reageert kwaad. “Dus die zaakvoerder met zijn duizend ziektebriefjes en Voka hebben de medische kennis om een correcte analyse te maken over wat aanvaardbaar is en wat niet?”, vraagt de artsenvereniging zich af.

De dokters zeggen dat ze begrijpen dat het voor werkgevers frustrerend is om werkvolk te moeten missen. Ze benadrukken wel dat mensen half ziek laten werken ook niet de oplossing is. “Dan is binnen de kortste keren al je personeel ziek”, zegt Marc Moens van BVAS in de Mediahuis-kranten.

Controles

Minister De Block werkt volop aan een plan tegen dokters die te vrijgevig zijn met ziektebriefjes. Het plan, dat controles voorziet bij artsen die opvallend vaak voorschrijven, moet dit jaar nog concreet vorm krijgen.