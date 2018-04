Werken E40: verkeer over 1 rijstrook

Op de E40 ter hoogte van Merelbeke moet het verkeer vannacht over één rijstrook als gevolg van een fasewissel bij de werken aan twee nieuwe bruggen. Vanaf morgenochtend zijn in beide richtingen opnieuw drie versmalde rijstroken beschikbaar.

De werken aan de brug over de Tijarm en de brug over de Oude Gaversesteenweg startten in maart 2017 en verlopen in vier fasen. Beide bruggen dateren van de jaren vijftig en zijn aan vervanging toe. Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 ook nieuwe geluidsschermen.

Afbraakwerken en geluidsschermen

Morgen start fase drie van de werken. Die fase loopt tot de zomer van dit jaar. "Bij het afbreken van de tijdelijke brug neemt de aannemer de rechterrijstrook richting Brussel in. Deze afbraakwerken starten op 14 april en duren een tweetal weken. De aannemer voert dezelfde werken uit als in fase twee, maar nu aan de zuidkant van de E40. Op het einde van deze fase plaatst hij geluidsschermen aan de zuidkant van de E40", meldt het Agentschap Wegen en Verkeer op zijn website.

Versmalde rijstroken

In de derde fase verloopt het verkeer op de E40 in Merelbeke zowel richting Brussel als richting Gent over drie versmalde rijstroken en wordt de Oude Gaversesteenweg ter hoogte van de brug afgesloten voor al het verkeer. Voetgangers en fietsers moeten de omleiding via de Hundelgemsesteenweg volgen. De volledige werkzaamheden duren normaal tot het einde van 2018.