Werd tip gevangenisverpleegster grondig onderzocht?

De burgemeester van Grobbendonk heeft vragen over de manier waarop de politie de tip van garagist Denis Sleeckx verwerkt heeft in verband met de moord op Christine Lenaerts. Voorlopig is niet duidelijk of die tip meteen aan de verdwijning van de verpleegster gelinkt werd. De gevangenisverpleegster werd deze week vermoord teruggevonden langs het kanaal in Olen.

Denis Sleeckx is waarschijnlijk de laatste persoon die Christine Lenaerts levend gezien heeft. Met de twee verdachten wil de vermiste verpleegster dinsdag haar auto bij hem verkopen. Hij ruikt onraad en belt de politie. Maar Christine Lenaerts wordt, ondanks zijn tip, niet op tijd gevonden.

Tips

"Ik weet niet wat er zich daar juist heeft afgespeeld bij de politiezone Neteland", zegt burgemeester van Grobbendonk, Eric Van Meensel aan VTM NIEUWS. "Ik weet uit ervaring dat ze tips wel altijd onderzoeken. Alleen is het niet duidelijk of ze daar meteen op zijn ingegaan." Hij gaat ervan uit dat dat verder binnen de politie nog zal onderzocht worden.

Jasje

Ondertussen komt er ook meer duidelijkheid over hoe Christine Lenaerts om het leven is gekomen. Zo zou ze gewurgd zijn met haar eigen jasje. Enkele buren die ook bevriend waren met Christine, hadden haar verdwijning maandag al opgemerkt.

"Mijn vrouw had maandag al gezien dat haar auto weg was", zegt Patrick De Reyck, een bevriende buurman. "Meestal verwittigde ze ons als ze wegging, om haar dieren eten te geven. Wij wisten van niks."

Tot ze het nieuws krijgen dat Christine Lenaerts vermoord is teruggevonden. Ze kunnen nog steeds niet begrijpen waarom, net omdat de verpleegster zelf zo inzat met de verdachten. "Ze was altijd beschikbaar om te helpen. Dat is ook haar dood geworden."