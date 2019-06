Werchter Boutique zet zich schrap voor stevige wind

Op het festival terrein van Werchter is Werchter Boutique gestart. Traditioneel het begin van de zomerfestivals in ons land. Al is er van zomer niet meteen sprake. De organisatoren hebben maatregelen genomen tegen de felle rukwinden die over ons land trekken. En ook de bezoekers nemen hun voorzorgen tegen het slechte weer.

De bezoekers drinken een warme koffie in de plaats van een pintje. Velen hebben een muts en een dikke sjaal aan en een trui of drie om zich warm te houden.

Het is code geel vandaag, met rukwinden tot 80 kilometer per uur. In Nederland bijvoorbeeld zijn er daarom vandaag verschillende festivals afgelast. Zoals Pleinvrees in Amsterdam of Drift in Nijmegen.

De organisatie van Werchter Boutique neemt wel maatregelen. Alle bomen op het terrein hebben ze gisteren en vandaag nog eens extra geïnspecteerd. En constructies, waar nodig, extra verankerd.

Tegen de avond zou de wind trouwens in kracht afnemen.