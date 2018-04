Welzijn van kinderen bezorgt ouders stress

Alle ballen in de lucht houden, zowel op professioneel als op privévlak: het bezorgt Belgische ouders stress. Zo’n veertig procent van de werkende ouders worstelt met de balans tussen werk en gezin. Dat blijkt uit een onderzoek van Omnivit bij duizend Belgen.

Een vijfde van de Belgische ouders ervaart dagelijks stress door het ouderschap. De belangrijkste bezorgdheid die aan de basis van die stress ligt, is het welzijn van hun kinderen (84%). Daarnaast liggen veel ouders ook wakker van wat hun kinderen allemaal zou kunnen overkomen (77%). Mensen zonder kinderen hebben duidelijk minder stress dan mensen met kinderen.

Ook stress binnen een relatie wordt in de meeste gevallen toegeschreven aan de opvoeding van de kinderen. Maar ook verschillen in karakter en het vervullen van huishoudelijke taken worden als oorzaken daarvan aangeduid.

Meer vrije tijd

63% van de werkende ouders denkt dat ze meer geduld zouden hebben met hun kinderen als ze wat meer vrije tijd zouden hebben. Zo geeft zeven op de tien Belgische ouders aan dat ze graag minder zouden gaan werken als dat kon.

Jonge kinderen geven meer stress

De stress bij ouders daalt wel als de kinderen ouder worden. En dat is goed, want de ouders die stress ervaren, hebben heel vaak (84%) het gevoel dat ze een betere ouder kunnen zijn zonder stress.