Welke waterschade dekt de verzekering?

Eergisteren zorgden wateroverlast en modderstormen in Sint-Lievens-Houtem voor tientallen beschadigde woningen. Het gemeentelijk rampenplan werd er afgekondigd en de brandweer werkte tot diep in de nacht om straten en rondpunten vrij te krijgen. Gisteren liep het station van Aalter volledig onder water door het zware onweer. Met nog meer onweer op komst, is het handig om te weten welke schade vergoed wordt.

Wie schade heeft door wateroverlast of modderstromen, kan in veel gevallen beroep doen op zijn verzekering, dat bevestigt Assuralia. Je verzekeraar komt dan ter plaatse om de schade op te meten en het bedrag van de schadevergoeding te betalen.

Brand- of woningverzekering

Wie schade aan zijn woning heeft als gevolg van wateroverlast, kan beroep doen op zijn brandverzekering (ook gekend als ‘woningverzekering’). Die is niet verplicht, maar zo goed als iedereen heeft er een. De verzekering dekt schade door natuurrampen, en overstromingsschade hoort daar zonder uitzondering bij. Je polis vervat zowel het opruimen van achtergebleven water en modder, als het vergoeden van beschadigde voorwerpen.

Of de brandverzekering ook schade dekt aan kelders, tuinhuizen, hagen en tuinmeubilair, dat hangt af van het type verzekering dat je bent aangegaan. Daarvoor wordt aangeraden je polis grondig te checken.

Ook wie in Aalter of Sint-Lievens-Houtem de afgelopen dagen schade kende door wateroverlast of modderstromen, moet die in eerste instantie aangeven bij de woningverzekering. Inwoners worden wel verzocht hun schade te melden bij de gemeente, die zal kijken welke extra tussenkomsten kunnen uitgedeeld worden.

Rampenfonds

Het rampenfonds aanspreken heeft vandaag de dag enkel nog zin voor wie land- en tuinbouwschade heeft of voor mensen die geen brandverzekering hebben omdat ze rondkomen met een leefloon.

Autoschade

Heb je door de storm schade geleden aan je wagen? Is er bijvoorbeeld een boom, tak of dakpan op je auto gewaaid? Dan kan je beroep doen op je omniumverzekering. Zowel de grote als de kleine omniumverzekeringen dekken schade door hagel of water. Mensen zonder omniumverzekering zullen zelf moeten instaan voor alle kosten.

Tips

Als je schade hebt door de ongunstige weersomstandigheden, wordt aangeraden voldoende foto’s te nemen van het huis of de wagen, ook nadat het slijk of water is weggetrokken. Als er nog schade duidelijk wordt na het bezoek van de expert, kan die aan het dossier worden toegevoegd. Het is dan wel belangrijk dat het verband met de ramp aangeduid kan worden.

Het wordt ook aangeraden een lijst op te stellen met beschadigde voorwerpen. Voeg aan die lijst zo veel mogelijk bewijsstukken zoals aankoopfacturen, foto’s en beschrijvingen toe.

Bekijk ook: