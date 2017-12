Wel vuurwerk in Gent, Brussel en Antwerpen

De geplande feestelijkheden met vuurwerk in Brussel, Gent, Antwerpen en Hasselt voor nieuwjaar gaan gewoon door. Dat bevestigen de organisatoren aan VTM NIEUWS. In Brugge, Oostende, Middelkerke, Westende, Oostkamp, Koksijde, Houthalen-Helchteren, Lommel, Mechelen en Ninove moest het vuurwerk afgelast worden, want door voorspelde rukwinden is de situatie niet veilig genoeg.

"Zonet hebben we nog een overlegmoment gehad", zegt Lucas De Schutter van de Gentse brandweer aan VTM NIEUWS. "Daaruit blijkt dat het vuurwerk aan Portus Ganda gewoon kan doorgaan. Vanavond om 23 uur maken we een nieuwe evaluatie. Mocht blijken dat het weer dan sterk verslechterd is, dan kunnen we het vuurwerk alsnog afgelasten."

Brussel

De situatie in Brussel wordt in de loop van de namiddag ook verder opgevolgd. Als de weersvoorspellingen nog zouden verslechteren, is het wel mogelijk dat het vuurwerk alsnog geannuleerd wordt. Maar de andere activiteiten aan het Atomium gaan wel door zoals gepland, klinkt het bij de organisatoren. Het geplande nieuwjaarsvuurwerk in Hasselt gaat ook gewoon door.