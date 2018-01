Weinigen positief bij WODCA

De politie heeft tijdens de jaarwisseling maar weinig dronken bestuurders betrapt. In Gent bijvoorbeeld zijn er meer dan 2.300 gecontroleerd, amper twaalf hadden teveel op. Elders waren de resultaten vergelijkbaar. Dat kan wijzen op een mentaliteitsverandering. In heel wat regio’s werd echter niet gecontroleerd.

Er is wat gefeest en gedronken de voorbije dagen, maar niet door mensen die achteraf nog moesten rijden. Dat blijkt toch uit cijfers van de lokale politiekorpsen. Gent spant de kroon. Tijdens een grootschalige alcoholcontrole op vijf plaatsen werd haast niemand betrapt die reed onder invloed.

2.348 chauffeurs werden onderworpen aan een controle en slechts veertien hadden teveel gedronken. Dat is uitzonderlijk bemoedigend, omdat het betekent dat meer dan 99 procent bob was. Anderzijds is het ook teleurstellend omdat één procent toch een gevaar op de weg was.

Positieve cijfers

Bemoedigende cijfers ook in Turnhout, waar twee procent van de bestuurders onder invloed was. In Aalst ging het om vier procent. In Mechelen werden 1.265 chauffeurs gecontroleerd, 29 waren onder invloed van alcohol of drugs.

In heel wat lokale politiezones waren geen controles omdat er niet genoeg agenten waren om én de veiligheid op de nieuwjaarsevenementen te garanderen, en in te zetten op de baan. Maar een vrijgeleide om dronken in de auto te kruipen, werd het dus niet.

Op de snelweg

De federale politie heeft ook controles gedaan op de snelwegen. Daarvan zijn nog geen cijfers bekend.