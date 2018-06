Wegpiraat slaat tiener op brommer whiplash

Emma Devoddere (17) uit Stasegem, bij Harelbeke, is het slachtoffer geworden van zware verkeersagressie toen ze woensdag met haar DAX-brommer onderweg was naar school. Een man (35) stapte uit en gaf haar enkele klappen. “Ik houd er een whiplash aan over”, vertelt het meisje.

Omstreeks 7.50 uur passeerde Emma Devoddere woensdagmorgen in de Spinnerijkaai op weg naar haar school in Kortrijk. Daar liep het mis. “Een auto reed me plots met hoge snelheid rakelings voorbij”, vertelt Emma. “Omdat ik geschrokken was, stak ik mijn hand omhoog om hem duidelijk te maken dat hij me bijna omver had gereden. Daarna ging hij voor mij tot twee keer toe in de remmen, waardoor ook ik telkens hard moest remmen."

"Omdat ik schrik had gekregen besloot ik om op het fietspad te rijden. Daarna kwam hij naast mij rijden en riep dat ik niet zoveel plaats moest innemen. Hij ging vervolgens zelf met zijn auto op het fietspad rijden. Toen ging hij voor een derde keer op de rem staan. Ik kon niet anders dan afstappen van mijn brommer, anders was ik gevallen. Op dat moment stapte die man uit en gaf mij twee harde klappen tegen mijn helm. Ik duwde hem weg, maar hij trok me de grond binnen en duwde me in de struiken. Ook toen sloeg hij me nog een paar keer. Daarna stapte hij terug in zijn auto en reed weg. Ik kon nog net overeind krabbelen en de eerste drie letters van zijn nummerplaat noteren.”

Daar heeft Emma goed aan gedaan, want vier uur later vond de politie de eigenaar van de auto. Dat bleek de vriendin van de dader te zijn. De politie verhoorde de man. Het gaat om een 35-jarige man uit Harelbeke. Hij mocht nadien beschikken.

Veel pijn

”Woensdag voelde ik nog niet veel pijn en ben ik naar school gegaan, want ik had een toets. In de namiddag ging ik nog werken in de winkel van mijn ouders maar ’s avonds kreeg ik plots last van mijn nek. Ik ben meteen naar de dokter gegaan. Die stelde vast dat ik een whiplash heb overgehouden aan de klappen.” Verder is Emma ook vooral in shock. “Ik begrijp niet dat iemand van zo’n leeftijd slaat op een minderjarig meisje. Ik heb schrik gekregen om nog met mijn DAX rond te rijden, wat als ik hem nog eens tegenkom? Verder heb ik moeite om me te concentreren en te studeren voor school. Met de examens in aantocht maak ik me daar erg ongerust om. De toets woensdag ging alvast niet goed. Ik kon me door het hele gebeuren niet concentreren en haalde slechts 13 op 40, mijn slechtste resultaat dit jaar. De dokter zegt dat ik tot zes weken last kan ondervinden, ik hoop alvast van niet.”

Emma ging gisteren niet naar school, maar kan maandag normaal terug gaan. Ze volgt de richting jeugd- en gehandicaptenzorg aan de RHIZO Zorgkrachtschool, het vroege Stella Maris in de Beheerstraat in Kortrijk.