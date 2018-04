Wegpiraat op vrije voeten door nieuwe wet

De wegpiraat die eind januari 7,5 jaar cel kreeg en een rijverbod van vijftig jaar voor verschillende verkeersovertredingen, is opnieuw vrijgelaten na amper twee maanden gevangenisstraf. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. De man had gevraagd om voorlopig vrij te komen in afwachting van zijn proces. De rechter kon niet anders dan daarop in te gaan, omdat de wet veranderd is.

De wegpiraat moest zich op 19 januari 2018 voor de Dendermondse rechtbank verantwoorden voor verschillende verkeersinbreuken. De man werd drie keer dronken achter het stuur betrapt in slechts vier weken tijd en lapte daarbij ook zowat alle andere verkeersregels aan zijn laars.

De man was zelf niet aanwezig op de politierechtbank en werd na zijn vonnis meteen geseind. Midden februari gaf hij zich uiteindelijk vrijwillig aan bij de politie in Antwerpen. Hij zat sindsdien in de cel, maar de rechter besloot nu om hem vrij te laten.

“Mijn cliënt heeft tegen die zware veroordeling hoger beroep aangetekend en gevraagd aan de rechter in beroep om hem in afwachting van zijn proces in vrijheid te stellen. En het hof van beroep is daarop ingegaan, zodat de man op dit moment in vrijheid is”, zegt zijn advocaat aan VTM NIEUWS.

Nieuwe wetgeving

De man werd door politierechter Peter D’Hondt tot maar liefst 7,5 jaar cel veroordeeld. Het gaat om drie verschillende overtredingen, met telkens een straf van 2,5 jaar. Op het moment dat rechter D'Hondt de straf uitsprak, kon het gerecht iemand daarvoor onmiddellijk aanhouden. Maar intussen is de wet veranderd: voortaan kan je iemand maar vanaf drie jaar effectieve gevangenisstraf meteen opsluiten. De rechtbank in beroep moest daarom dus op zijn eis ingaan.