Wegen en Verkeer: "Vermijd E40 en E314 rond Leuven"

Vanavond starten op de E40 in Leuven werkzaamheden in de richting van Luik, om het wegdek te vernieuwen. Vanmorgen waren ook al werken gestart in de richting van Brussel. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer vragen ze iedereen om de buurt zo veel mogelijk te vermijden tot 3 september. Ze verwachten ernstige verkeershinder op de E40 zelf, maar ook op de E314 omdat er ook op die aansluiting gewerkt wordt.

Het eerste deel van de werken is vanochtend gestart, op sommige plaatsen zijn de eerste asfaltlagen al weg gehaald, en heel de dag was het al aanschuiven. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer wordt opgeroepen om de E40 en de E314 rond Leuven te vermijden.

Drukke verkeersaders

“Het gaat om twee van de drukste verkeersaders van het land en we gaan van twee naar een rijstrook. Ook op gewestwegen wordt het druk dus we vragen echt om deze streek te vermijden”, zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer.

Dubbele hinder

Tot maandagochtend 3 september werkt de aannemer op de E40 tussen Heverlee en Bertem in de richting van Brussel, ook de aansluiting met de E314 wordt daarbij aangepakt.

Tot maandagochtend 27 augustus wordt ook het beton hersteld in de richting van Luik. Die werken starten pas vanavond om acht uur.

De komende twee weken, wordt op verschillende plaatsen de asfaltlaag weggehaald en het onderliggende beton vervangen.