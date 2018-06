In de straat ‘Viaduct-Dam’ aan Park Spoor Noord in Antwerpen zitten ongeveer twintig gezinnen zonder stroom. De weg is er ingezakt. “Bij afbraakwerken in de straat is een muur ingestort, en daardoor zijn de nutsleidingen beschadigd geraakt”, vertelt Kristof Geens van de Antwerpse brandweer aan VTM NIEUWS. “We zijn nu ook de stabiliteit van de hele straat aan het controleren, die we volledig hebben afgesloten.”

Eandis is ter plaatse om de elektriciteitskabels te herstellen.