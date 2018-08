Weerman David: "Deze zomer mogelijk warmste ooit"

De kans bestaat dat dit de warmste zomer ooit wordt. Dat zegt VTM-weerman David Dehenauw. We moeten daarvoor wel gemiddeld negentien graden halen in augustus.

“We hebben de tweede warmste maand ooit gehad sinds de metingen en augustus ziet er ook warm uit. De eerste veertien dagen van augustus verwachten we hoogzomerweer met temperaturen tussen 25 en dertig graden, met weinig tot geen neerslag en veel zon”, zegt Dehenauw.

En die temperaturen zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat dit de warmste zomer ooit wordt. “Ik denk dat er zestig procent kans is dat augustus in zijn geheel warmer wordt dan normaal. De gemiddelde temperatuur voor de eerste helft van augustus zal op ongeveer 22 graden uitkomen. Om het record van de warmste zomer van 2003 te verbreken hebben we in de tweede helft van augustus dan minstens zestien graden nodig”, zegt Dehenauw.

Ons land kreunde de afgelopen weken al onder de hitte. In juli trok er een hittegolf over ons land. Daar kwam vorige week, na vijftien dagen, officieel een einde aan.