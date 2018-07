Weerbericht voor BRA-BEL: "Regen van goals"

De Braziliaanse collega van weervrouw Jill Peeters, Cátia Braga, heeft een speciaal weerbericht gemaakt voor de match van België tegen Brazilië, komende vrijdag om 20.00 uur. Het wordt in het stadion van Kazan een kleine twintig graden.

De Braziliaanse weervrouw van de RIC Group, the Record of Santa Catarina, vertelt dat het in het Russische voetbalstadion van Kazan vrijdag 17 tot 18 graden wordt. Er zal een relatieve luchtvochtigheid van vijftig procent zijn en er bestaat een kleine kans op regen. "Er zal wel een regen aan goals zijn", grapt Cátia Braga.

De weervrouw voegt er op het einde nog aan haar weerbericht toe dat het Belgische team niet op kan tegen dat van Brazilië. Maar dat zullen we zien op vrijdag, vanaf 20.00 uur.