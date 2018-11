Weer scènes van "stedelijke guerilla" in Charleroi

Afgelopen nacht is het in Charleroi opnieuw op geweld uitgedraaid tussen relschoppers en de politie. Dat zegt David Quinaux, woordvoerder van de politie van Charleroi. Rond 21.30 uur bestormde de politie een groep van een 150-tal personen die zich verzameld hadden op de Square Jules Hiernaux.

Rond 23 uur bevonden er zich nog steeds een honderdtal personen in de omgeving. Quinaux zegt dat ze in kleine groepjes de confrontatie probererde aan te gaan met de politie. Net zoals de voorbije nacht is er vandalisme aan straatmeubilair en reclamepanelen.

De politie stond nochtans klaar om in te grijpen bij de minste schermutseling. Er stond vier pelotons klaar, twee waterkanonnen en een pantservoertuig, zegt Quinaux. De politie bestormde rond 21.30 de groep relschoppers, nadat enkelen barricaden in brand hadden gestoken op de rotonde. De menigte werd met het waterkanon uiteengedreven.

'Gilets jaunes'

De politie van Charleroi zegt dat het "relschoppers" zijn die 's avonds in de wijk de plaats innemen van 'gilets jaunes', de beweging die protesteert tegen de belastingverhoging op brandstof. Quinaux spreekt van scènes van "stedelijke guerilla", met mannen die straatstenen loswrikken om ze als projectielen te lanceren.

Bij de politie zelf is er sprake van materiële schade aan voertuigen en fysieke schade. De totale balans was om 23 uur nog niet volledig gemaakt. Er zijn wel al zeker drie bestuurlijke aanhoudingen gebeurd.