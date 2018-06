Opnieuw hebben gangsters een bankautomaat tot ontploffing gebracht. Deze keer sloegen twee gemaskerde personen toe in een ING-kantoor in Seneffe in de provincie Henegouwen.

De plofkraak in Seneffe gebeurde rond 3 uur vannacht. Op een gelijkaardige manier werden de voorbije weken al vier automaten opgeblazen.

Over de omvang van de buit is nog niets gekend. Het onderzoek ter plaatse is nog in volle gang.

Foto: Google

Bekijk ook: