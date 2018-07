Weer handgranaat gegooid in Antwerpen

In de nacht van maandag op dinsdag is opnieuw een handgranaat gegooid naar een woning in Antwerpen. Dat bevestigt het Antwerps parket aan VTM NIEUWS. Deze keer hadden de daders het op een woning in de Letterkundestraat in Wilrijk gemunt. De politie en het parket onderzoeken alle mogelijke pistes, ook een link met het drugsmilieu.

Buurtbewoners hoorden ’s nachts een luide knal, maar dachten niet meteen dat er iets crimineels aan de hand was. Pas dinsdagochtend zagen ze dat auto’s in de straat beschadigd waren en vonden ze stukken van een granaat op straat.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er handgranaten worden gegooid in Antwerpen. Op 16 maart werden ’s nachts twee granaten naar een woning in Deurne gegooid. Korte tijd later werd een man gearresteerd op verdenking van hulp bij het invoeren van meer den 400 kilogram cocaïne.

