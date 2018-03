Weer goedkoop op kamp met bivakbus De Lijn

Komende zomer kunnen de Vlaamse jeugdbewegingen opnieuw goedkoper met bussen van De Lijn naar hun kampplaatsen reizen. Na een succesvol proefproject vorig jaar - met 286 vervoerde jeugdverenigingen - werkt de Vlaamse regering opnieuw samen met de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij.

Het initiatief werd vandaag voorgesteld op het jeugdverblijfcentrum Hanenbos in Dworp, in aanwezigheid van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open vld) en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA. "Vlaamse jeugdbewegingen kunnen voor de verplaatsing naar hun zomerse bivakplaats gebruikmaken van De Lijn, bijvoorbeeld om van het treinstation naar de bivakplaats te reizen", zegt minister Gatz. "Tot vorig jaar konden ze daarvoor een zogenaamde 'versterkingsrit' aanvragen, maar dat moest via een moeilijke administratieve procedure en was behoorlijk duur, tot 200 euro."

1,30 euro

Vorig jaar organiseerde de Vlaamse regering in samenwerking met De Lijn een proefproject in de maanden juli en augustus. Jeugdbewegingen moesten slechts 1,30 euro per reiziger betalen. Het project had succes: in amper twee maanden kozen 286 jeugdverenigingen voor een goedkope busrit naar hun kampplaats.

Het goedkopere aanbod wordt dit jaar daarom verlengd. "Tijdens de volgende zomervakantie kunnen jeugdbewegingen opnieuw een dergelijke busrit aanvragen, die hen tot vijftig kilometer ver brengt, tot de halte vlakbij de kampplaats", zegt minister Weyts. "Zeven kampplaatsen die niet in de buurt van een vaste halte liggen, krijgen ook een tijdelijke bushalte."

Masterplan

Het initiatief maakt deel uit van het Masterplan Bivakplaatsen, waarmee de Vlaamse regering jeugdbewegingen zo goed mogelijk wil ondersteunen bij de organisatie van een kamp. "Tegelijkertijd is het ook een vorm van reclame voor De Lijn, we hopen dat de scoutsjongens en chiromeisjes van vandaag de frequente busreizigers van morgen zijn", aldus nog Ben Weyts.