Weekend van de waarheid voor Thomas Cook België

Thomas Cook Retail België, de vennootschap van de touroperator die een doorstart wil maken, heeft tegen maandag 5 miljoen euro nodig om de 500 werknemers aan het werk te houden. Dat is deze namiddag gezegd op een bijzondere ondernemingsraad.

‘Dit wordt het weekend van de waarheid’, zegt Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB. “Er is geld nodig. Om de mensen aan de slag te houden en het plan kansen te geven op voorbestaan. Meneer Dekeyser (de CEO van Thomas Cook Retail België, nvdr.) zei dat we vijf miljoen euro nodig hebben om de 500 werknemers aan het werk te houden van Thomas Cook Retail België.” Jan Dekeyser wou zelf geen commentaar geven over de plannen.