Weekend begint goed maar eindigt nat

We worden de afgelopen dagen verwend door het weer, maar dit weekend betalen we daar (even) de prijs voor. Vanavond en morgenvoormiddag blijft het nog warm en droog, maar later op de dag krijgen we buien. Zondag mogen we zelfs hier en daar onweer verwachten.

Deze namiddag is het zonnig met stapelwolken. De maxima liggen tussen 17 graden in Hoog-België en 20 of 21 graden in het centrum van het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke of veranderlijke richtingen.

Eerste regen

Vannacht blijft het droog en verdwijnen de stapelwolken grotendeels. Zaterdag begint de dag droog en gedeeltelijk bewolkt met lokaal zon. In de loop van de dag ontwikkelen er zich meer en meer stapelwolken met in de namiddag in het westen buien. In het oosten blijft het nog droog. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee tot 24 graden in het centrum van het land.

Donder

Zondag beïnvloedt een storing vanuit Frankrijk ons weer met perioden van regen. Aan de voorzijde ervan ontwikkelen er zich buien, vooral dan richting Nederlandse en Duitse grens waar een donderslag niet uitgesloten is. De maxima liggen tussen 14 en 21 graden bij een matige westelijke wind. Aan zee waait er een frisse zeewind, maar klaart het uit in de namiddag.

Beter weer

Maandag draait de wind naar noord tot noordoost en verdwijnt het slechte weer. In de loop van de dag komt er meer zon. In het binnenland stijgen de temperaturen lokaal tot 26 graden, aan zee blijven ze steken rond 16 à 17 graden.