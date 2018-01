Per week halve dag ouderschapsverlof?

De mensen die een halve dag ouderschapsverlof per week willen opnemen, zullen dat binnenkort ook kunnen. De meerderheid staat op het punt om daarover een wetsvoorstel goed te keuren dat maandenlang geblokkeerd was in het parlement. Dat schrijft De Morgen.

Elke moeder en vader kan op dit ogenblik vier maanden ouderschapsverlof opnemen. Mensen kunnen de hele periode thuisblijven, maar ze kunnen er ook voor kiezen om vier vijfde te gaan werken gedurende twintig maanden. Het systeem is populair: in 2016 maakten 143.000 mensen er gebruik van, onder wie zowat 100.000 vrouwen.

Maar veel ouders zouden graag enkel op woensdagnamiddag thuisblijven voor de kinderen via het ouderschapsverlof. Of bijvoorbeeld één dag om de twee weken niet gaan werken omdat de kinderen in het nieuw samengestelde gezin die week thuis zijn.

Op zucht van akkoord

Op dit ogenblik is zoiets niet mogelijk, maar de meerderheidspartijen in het parlement staan nu op een zucht van een akkoord. De nieuwe regelgeving moet het mogelijk maken om voor één tiende ouderschapsverlof op te nemen, ofwel een halve dag per week of een dag om de veertien dagen.

Op die manier kan iemand veertig maanden iedere woensdagnamiddag thuisblijven. Dat komt neer op vier volle schooljaren, op voorwaarde dat die persoon in juli en augustus voltijds werkt. De werkgever moet wel steeds zijn fiat geven.

Timing?

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri lanceerde het voorstel al in de zomer van 2016. Ondanks de steun van N-VA en Open Vld geraakte het niet goedgekeurd, omdat het gekoppeld werd aan andere maatregelen. Nu is een doorbraak vlakbij, klinkt het bij alle meerderheidspartijen. Volgende week moet alles beklonken zijn.