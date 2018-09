“Weduwe boer Charel en haar zonen leverden speed aan half Vlaanderen”

Vera Schouppe, de 55-jarige weduwe van boer Charel, zit samen met haar drie zonen Stijn, Pieter en Tom in de cel voor drugsproductie en -handel. “Vanuit een professioneel lab in Waals-Brabant en de gerenoveerde hoeve van Charel hebben ze jarenlang half Vlaanderen voorzien van speed”, zegt een gerechtelijke bron.

Speurders vielen vorige week dinsdag om 5 uur ’s ochtends binnen in de opgeknapte hoeve van de in 2013 overleden Karel Declerck, beter bekend als boer Charel sinds Paul Jambers in 1996 op zijn erf in Lotenhulle een reportage draaide. Ze sloegen er zijn weduwe Vera Schouppe in de boeien terwijl er over het hele land nog 14 andere invallen gebeurden, waaronder bij haar drie zonen Stijn, Pieter en Tom. Die laatste werd gearresteerd in het ziekenhuis, waar hij al een week lag nadat hij zijn been verloor bij een motorongeval.

“Deze familie vormde de spil van een professionele drugsbende die speed en amfetamines produceerde”, zegt de politie, die meer dan zeven maanden onderzoek deed.