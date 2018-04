We zijn nog niet af van slecht weer

We zijn de afgelopen dagen verwend geweest: de temperaturen schoten de lucht in en de zon kon ons allemaal verwarmen. Toch moeten we er nog niet té veel aan wennen, want de beruchte 'aprilse grillen' steken de kop op.

Vandaag begint de dag zwaarbewolkt met perioden van regen. De regen, die na de middag het land verlaat richting Duitsland, maakt uiteindelijk plaats voor een wisselende bewolking met buien. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 15 graden in het centrum. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westelijke wind met rukwinden tot 50 à 60 km/uur.

Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met, vooral in het noorden, enkele buien. Op het eind van de nacht klaart het vanaf de kust op. De minima schommelen tussen 4 graden in de Ardennen en 9 graden in het westen. De westelijke tot zuidwestelijke wind is matig en aan de kust vrij krachtig met eerst nog rukwinden tot 50 km/uur.

Wolken

Ook morgen wordt het wisselend bewolkt, met na de middag kans op enkele lichte buien. De maxima stijgen tot 10 à 11 graden in de Ardennen en tot 13 à 14 graden elders.

Meer regen

Vrijdag blijft het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. In de namiddag kan er links of rechts een bui tot ontwikkeling komen. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. Zaterdag zorgt een zwakke storing voor veel bewolking en kan er eventueel wat lichte regen of een buitje vallen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind stijgen de temperaturen op de meeste plaatsen tot 13 à 14 graden.

Zondag en begin volgende week wordt ons weerbeeld bepaald door de doortocht van een actieve depressiekern. Vooral zondag en maandag lijken grijze en wisselvallige dagen te zullen worden met regen en buien, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Dinsdag zou de buienkans geleidelijk afnemen. De maxima schommelen rond 12 graden in het centrum van het land.