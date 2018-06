We nemen dubbel zoveel allergiemedicatie

Het gebruik van allergiemedicijnen is sinds 2005 bijna verdubbeld. Dat schrijft De Morgen op basis van cijfers van het Riziv. Maar experts schrikken niet van de cijfers. "Zeker bij kinderen is het problematisch. Die moet je blootstellen aan een minimale dosis vuiligheid."

In 2005 betaalden het Riziv bijna 108 miljoen dagdosissen terug van medicijnen die worden gebruikt tegen een allergie. In de eerste elf maanden van 2017 werden er al 204 dagdosissen terugbetaald. Ook de laatste maand van 2017 zet die trend nog door. En dan gaat het alleen nog maar over terugbetaalde medicijnen. Ook de niet-terugbetaalde sprays en tabletten worden steeds populairder.

In België hebben zeker 3,5 miljoen volwassenen last van een allergie, bij kinderen ligt dat cijfer zelfs nog hoger. Daar heeft volgens professor Bart Lambrecht van de KU Leuven zeker 35 tot 40 procent last van een allergie.

Oorzaak?

Maar hoe komt dat nu juist? Omdat we ‘te proper zijn op onszelf’. Onze woningen zijn tip top in orde, onze voeding is steriel en we nemen elke dag een douche. Daardoor weet ons afweersysteem niet meer wat gevaarlijk is en wat niet. Ons lichaam reageert daarom op onschadelijke stoffen zoals berkenpollen of huisstofmijt.

Maar dat is niet de enige reden. We worden ook meer en meer blootgesteld aan allergenen. Door de opwarming van de aarde duurt het pollenseizoen langer en vliegen er ook meer pollen rond. En omdat we onze huizen beter isoleren, kan de huisstofmijt beter gedijen. Een laatste element dat invloed heeft op die extra loopneuzen is de luchtvervuiling.

Meer blootstelling

Maar blootstelling aan allergenen is niet per se slecht. "We moeten ons, zeker op jonge leeftijd, juist meer blootstellen aan allergenen. Ouders die zelf met allerlei allergieën kampen, hebben de neiging om hun kroost daartegen te beschermen. Door ze hypoallergene melk te geven, nootjes te vermijden... Dat is verkeerd. Kinderen die niet allergisch zijn moet je die dingen net wél geven", zegt professor Philippe Gevaert van het UZ Gent nog aan De Morgen.

