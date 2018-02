We kopen niets met valentijn, of toch?

Vandaag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde. Heel wat geliefden geven elkaar een geschenkje, al noemen steeds meer mensen de dag “commercieel” en “een hype”. Uit een onderzoek van webshop bol.com bij meer dan 1500 Belgen blijkt dat een derde van de Belgische koppels duidelijke afspraken maakt om niets te schenken, maar dat de helft van hen toch stiekem hoopt op een presentje.

“We doen niets met Valentijn, toch?” Het is een zin die bij een derde van de Belgische koppels uitgesproken wordt, maar een deel van die mensen hoopt tóch iets te krijgen van zijn partner. Valentijn blijft een populair moment om je geliefde te verrassen.

Zeven op de tien

De toenemende druk om toe te geven aan de valentijnshype is niet verrassend: hoewel heel wat koppels valentijn vaak te commercieel vinden en zich er niet door laten beïnvloeden, toont onderzoek aan dat ruim zeven op de tien Belgen twijfelen om toch iets te kopen deze valentijn. Bijna de helft van ons zwicht daarom alsnog enkele dagen voor de grote dag.

Gemiddeld wordt 31 euro gespendeerd voor valentijn. Mannen zijn iets vrijgeviger dan vrouwen, en geven zo’n acht euro meer uit. Een valentijnsgeschenkje is vaak een last minute-beslissing. De avond voordien of de ochtend zelf wordt tot 180 procent meer besteld dan op een andere dag.

Geen inspiratie? Dit zijn de meest klassieke valentijnscadeaus: