We hangen onze vlag massaal verkeerd

Dat de Rode Duivels het goed doen op het WK, is te zien op straten en pleinen in heel het land. Overal hangen mensen de Belgische vlag uit. Alleen zijn de Belgen waarschijnlijk het enige volk ter wereld dat z'n vlag verkeerd hangt. In de grondwet staat dat de kleuren niet zwart, geel en rood zijn, maar rood, geel en zwart.

Ze wappert zo goed als in alle straten in ons land: de Belgische driekleur. Maar toch weten niet alle Belgen welke kleuren onze vlag heeft. De meesten denken zwart, geel en rood. Maar de grondwet zegt iets anders. Artikel 193: De Belgische Natie kiest als kleuren rood, geel en zwart.

De grondwet is geschreven in 1831. En dus hangen we onze vlag volgens de letter al 187 jaar verkeerd.

Horizontaal

In een gebouw op een steenworp van de Grote Markt in Brussel, waar vandaag een broodjesbar is, werd de allereerste Belgische vlag gestikt. Er staat nog een herinnering op de gevel.

De eerste vlag is rood, geel en zwart en de kleuren staan zelfs horizontaal. Want ook de richting staat niet in de grondwet.

Nederland

De verticale stroken kwamen er om een duidelijk onderscheid te maken met de Nederlandse vlag, want onze onafhankelijkheid ging gepaard met een hevige strijd met Nederland. Op schepen was een vuile Belgische vlag maar moeilijk te onderscheiden van een vuile Nederlandse, en zo werden heel wat eigen schepen uiteindelijk per vergissing neergehaald.