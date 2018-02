We eten bijna geen konijn meer

Het is de ‘Week van het konijn’. Een actie waarbij het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) de consument vraagt om kip, varken en rund af en toe te vervangen door konijn. Met een aantal recepten hoopt het VLAM vooral jonge gezinnen te bereiken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Konijnen worden gezien als een schattig huisdier, dat je net als je kat of hond niet opeet. Vandaag eten Belgen geen 250 gram konijnenvlees per jaar meer, schrijft Het Laatste Nieuws. Vijftien jaar geleden was dat nog het dubbele. Ook het aantal kopers is voor de helft afgenomen. Vooral alleenstaanden en jonge gezinnen schrappen konijn van het menu. Meer dan tachtig procent van het konijnenvlees wordt gekocht door mensen ouder dan vijftig jaar.

Ijzertekort

Volgens het VLAM zijn er heel wat redenen om toch af en toe konijn te eten. “Wie een tekort aan ijzer heeft, is sneller vermoeid. Nu en dan een lekkere stoofschotel met konijn en veel groenten is zonder twijfel de lekkerste remedie. Konijn bevat immers veel ijzer”, klinkt het. Verschillende gerechten met konijn, vind je hier terug.