We blijven met cash geld betalen

De Belgische liefde voor papiergeld is nog lang niet voorbij. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank (ECB) waarover De Morgen bericht. Vorig jaar betaalde de Belg in 54 procent van de gevallen cash, in de rest van Europa betaalt men vaker elektronisch.

De overgang naar elektronische betalingen gaat in ons land niet zo vlot als in onze buurlanden. In 2016 haalde de Belg gemiddeld 3.666 euro uit de muur. Daarmee staan we op de vijfde plaats in de Europese Unie. Ter vergelijking: dat bedrag is 35 procent hoger dan in Nederland.

Toch wordt er verwacht dat Belgen in de toekomst steeds minder cash zullen gebruiken. “Wij pleiten ook echt voor deze evolutie, want cash geld is duur en maakt alles veel complexer”, zegt Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, aan De Morgen.

Meer betalingen met bankkaart

Marchand merkt wel op dat het aantal betalingen met de bankkaart stijgt in België, zoals overschrijvingen. Recente cijfers van Worldline, Europees leider in betaal- en transactiediensten, bevestigen deze opmerking: In 2016 verwerkte Worldline maar liefst 1,96 miljard elektronische betalingen. Dat betekent een stijging van bijna 10 procent tegenover 2015.

De Belg omarmt de trend van elektronische betalingen steeds meer. Tot op vandaag is hij er echter nog niet klaar voor om het papieren geld helemaal los te laten.