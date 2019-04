In Waver opgepakte man aangehouden voor terrorisme

De 22-jarige man die zaterdagochtend in Waver werd opgepakt in een terrorismedossier, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat heeft Eric Van der Sypt, de woordvoerder van het federaal parket, zondagavond bekendgemaakt. Hij is in verdenking gesteld voor deelneming aan activiteiten van een terroristische groepering.

Volgens de krant La Dernière Heure werd de jonge man zaterdagochtend omstreeks 03.45 uur in de woning van zijn grootmoeder in het Waals-Brabantse Waver opgepakt. Hij zou zaterdag of zondag een terroristische aanslag hebben willen plegen.