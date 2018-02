Watteeuw: "Kruispunt al té lang op zwarte lijst"

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) geeft toe dat het kruispunt waar deze ochtend het dodelijke ongeval gebeurde al te lang op de lijst met zwarte punten staat. "We moeten kijken met de overheden om de infrastructuur samen veiliger te maken", zegt hij aan VTM NIEUWS.

De 16-jarige Nikita was deze ochtend op weg naar haar school toen ze vijf kilometer voor de schoolpoort gegrepen werd door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat. Het kruispunt is volgens fietsers die er dagelijks passeren een van de meest onoverzichtelijk punten in Gent.

Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer als de stad Gent zijn zich bewust van de situatie. “De plannen zijn er en het geld is er", zegt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer aan VTM NIEUWS. "We wachten enkel nog op de stad die moet bepalen wat er zal gebeuren met de omliggende straten zoals de Orchideestraat. Wij zijn enkel bevoegd voor de N70, de Antwerpsesteenweg.”

Al 15 jaar op zwarte lijst

Volgens de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is de Orchideestraat niet de essentie van het verhaal. "Het kruispunt zelf is het moeilijke punt", zegt hij. "Dat zwarte punt staat al op de lijst sinds 2003-2004 en moet dus eigenlijk heel snel aangepakt worden. Wij zijn bereid en hebben de beslissing al genomen om de Orchideestraat in het dossier te voegen maar op zich is dat niet de essentie. Het kruispunt zelf is het zwarte punt."

Watteeuw geeft toe dat het kruispunt al te lang op de lijst met zwarte punten staat. "Als een lijst wordt opgemaakt met zwarte punten, dan kan je die niet allemaal in één of twee jaar realiseren, maar vijftien jaar is inderdaad veel te lang. We moeten met de overheden kijken om de infrastructuur samen veiliger te maken."

Schuldig verzuim

De Fietsersbond wil dat de wegbeheerders de gekende zwarte punten "zonder verwijl" aanpakken. "In 2004 was er een ontwerp. In 2012 werd een woning hiervoor onteigend. In 2016 kondigde de bevoegde minister nog aan dat dit zwart punt op de lijst stond van de aan te pakken punten. De nodige financiële middelen werden voorzien en toegewezen om van het kruispunt een rondpunt te maken. Jammer genoeg is er tot op vandaag nog geen veilig kruispunt", stelt de Fietsersbond, die spreekt van schuldig verzuim.

De Fietsersbond eist dat de zwarte punten onmiddellijk worden weggewerkt, en vraagt aan het Vlaamse Gewest snel een fietsveilige verkeerslichtenregeling op al zijn kruispunten. De stad Gent moet dan weer werk maken van veilige fietsroutes naar alle rand- en buurgemeentes.

