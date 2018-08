Watersector luidt alarmbel: "Systeem op instorten"

De Vlaamse watersector waarschuwt: als de politiek het Vlaamse waterbeleid niet snel hervormt, dreigt ons watersysteem het te begeven. Dat schrijft De Standaard. De krant kon een brief aan de Vlaamse regering inkijken van de vijf Vlaamse instellingen die alle belangrijke actoren uit de watersector vertegenwoordigen.

De brief is opgesteld door het Vlaams Kenniscentrum Water, AquaFlanders, Vlario, het Vlaams Netwerk Watertechnologie en B-IWA. Ze wijzen op het "toenemend spanningsveld tussen de noden van onze maatschappij en de natuurlijke veerkracht van ons watersysteem". Dat veroorzaakt zowel problemen inzake waterschaarste en wateroverlast, als problemen met de waterkwaliteit.

De instellingen roepen op onmiddellijk meer actie te ondernemen. "Onze huidige aanpak blijft steken in symptoombestrijding. (...) In sommige gevallen zullen disruptieve wijzigingen doorgevoerd moeten worden." De instellingen pleiten bijvoorbeeld voor een duidelijk wettelijk kader dat watersystemen in woningen radicaal vernieuwt, "analoog aan wat er gebeurt in de energiesector met zonnepanelen".

Een van de denkpistes is om nieuwbouwwoningen uit te rusten met twee soorten waterleidingen, zodat er een kraan voor drinkbaar water is en een met minder zuiver water. "Het beleid zal zich verder aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering", reageert Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege.