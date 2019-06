Wateroverlast Kalmthout: rampenplan blijft van kracht

Stevige onweersbuien hebben gisteravond op verschillende plaatsen voor problemen gezorgd, vooral dan in het noorden van de provincie Antwerpen. In Kalmthout en Kapellen was het gemeentelijk rampenplan een tijdje van kracht. In Kalmthout pomt de brandweer nog op een 60-tal plaatsen water weg, bevestigt burgemeester Lukas Jacobs aan VTM NIEUWS.

Gisteren kwamen daar meer dan 250 oproepen binnen van wateroverlast in de huizen. Ook in onder meer Wuustwezel en Stabroek waren er problemen.

Het gemeentelijk rampenplan is er de hele nacht van kracht geweest en dat wordt deze ochtend ook nog aangehouden. Om 9 uur is er een nieuw overleg.

Bekijk ook: